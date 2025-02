Patrullas a pie reforzarán la seguridad en el barrio de Santa Marta, en Santiago

Ayuntamiento y Gobierno piden a los vecinos que denuncien cualquier conducta incívica e insisten en que la ciudad es segura

Patrullas a pie de los fuerzas y cuerpos de seguridad reforzarán su labor en el barrio de Santa Marta, en Santiago, donde los vecinos han denunciado diferentes problemáticas relacionadas con dos narcopisos en la zona.

Este miércoles, el Pazo de Raxoi ha acogido una reunión para tratar este asunto en la que han participado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, el concejal de Convivencia, Xan Duro, y responsables de la Policía Local y Nacional.

En declaraciones a los medios, Sanmartín ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que presente denuncia si tiene conocimiento de alguna conducta "delictiva o incívica". "Que llamen a la Policía, que será atendida y será un elemento fundamental en los avances que pueda haber", ha aseverado, mientras ha insistido en que se "está incrementando su presencia en el barrio".

También ha aprovechado para lanzar un mensaje de "tranquilidad", reiterando que desde el consistorio municipal están "actuando" desde varias perspectivas, ya que considera que el abordaje debe hacerse "desde los servicios sociales, desde la UMAD", además de la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a lo que ha añadido que "es un problema de salud pública además de seguridad". Asimismo, ha reiterado que el ayuntamiento colabora con "refuerzo de limpieza y de iluminación".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, también ha pedido "tranquilidad", reivindicando que Santiago es "una ciudad segura".

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

En este sentido, ha recordado que se ha desplegado un dispositivo específico en la zona de Santa Marta, diseñado con la Policía Local, que permite "tener unidades de UPR permanentemente por la mañana y por la tarde en la zona" para que le nivel de respuesta sea "más rápido".

"También hay un trabajo de investigación, ese trabajo que no se ve; pero que no se vea no significa que no se esté haciendo. Por otro lado, tenemos que dar respuesta a las demandas ciudadanas y, en ese sentido, nosotros estamos para colaborar en la parte más de tipo policial", ha detallado.

Cuestionada sobre si se plantean desmantelar los dos puntos de venta de droga que los vecinos vienen denunciando, Rivas ha explicado que el desmantelamiento "no es algo que se pueda producir de un día para otro". "Tenemos un marco jurídico y constitucional que nos ampara a todos. Para poder abordar hace falta un trabajo policial, no desde hace dos ni tres meses, sino mucho más amplio. Se está trabajando para combatir este tipo de puntos aquí y en otras zonas", ha aseverado.

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno ha asegurado que "no hay ningún hecho" que pueda hacer pensar a la Policía Nacional "que hay incremento de actividad" delictiva. A su vez, ha aseverado que hay actuaciones "muy concretas desde hace dos años" y que mantienen "una atención permanente en esa zona".

REUNIONES CON LA UMAD

Además, Sanmartín ha insistido en que es un tema que se debe abordar desde "un punto de vista sanitario", tratando de garantizar que "la gente pueda tener recursos" que, ha defendido, pueden encontrar en la Unidad Municipal de Atención a Drogodependientes (UMAD).

En este sentido, ha afirmado, sin concretar, que va a haber una serie de medidas que se desarrollarán en esa zona por parte de esta unidad junto a los servicios sociales del ayuntamiento.

En esta línea, ha dicho que se trata de medidas concretas que formarán parte de un plan de actuación. En este punto, ha reivindicado que la UMAD se incorpore al Servizo Galego de Saúde. "Sería lo más lógico", ha apuntado.

Por último, María Rivas ha afirmado que seguirá habiendo reuniones periódicas en materia de seguridad para el conjunto de la ciudad, aunque ha reconocido que al percibir "cierta preocupación" en Santa Marta se han potenciado esos encuentros y se mantienen "conversaciones semanales".