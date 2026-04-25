Paula Prado (PPdeG) vuelve a ensalzar la "moción de impulso" de Elena Candia en Lugo y condena "ataques de odio"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en el nombramiento del diputado autonómico Ángel Rodríguez Conde como nuevo presidente local del PPdeG en Padrón - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha vuelto a ensalzar la "moción de impulso" de la 'popular' Elena Candia en Lugo y ha exigido a los socialistas y a los nacionalistas que "condenen los ataques de odio". Así lo ha asegurado este sábado en Padrón (A Coruña) en el nombramiento del diputado autonómico Ángel Rodríguez Conde como nuevo presidente local del PPdeG.

El nombramiento se ha producido durante la celebración de un Congreso Local que ha reunido a más de 500 personas y que marca el inicio de una etapa orientada a "recuperar la alcaldía" en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Rodríguez Conde liderará un nuevo Comité Ejecutivo integrado por 24 miembros (13 mujeres y 11 hombres), con una media de edad de 45 años y representación de las cinco parroquias del municipio. En esta nueva estructura, el empresario Diego Pardal asumirá las funciones de secretario local.

Durante su intervención, el recién elegido presidente se ha comprometido a trabajar con "proximidad y humildad" para impulsar proyectos estratégicos como el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) y la construcción de una residencia para la tercera edad. Asimismo, ha abogado por una política alejada del "ego y la soberbia" y centrada en la consecución de logros para los vecinos.

La clausura del congreso ha corrido a cargo de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, quien ha calificado a Rodríguez Conde como el "mejor capitán" para devolver la ilusión a Padrón. Prado ha criticado al actual regidor, el socialista Anxo Rei, acusándolo de estar más preocupado por buscar "enfrentamientos" con la Xunta de Galicia y "perder subvenciones" que por los problemas reales de la ciudadanía.

Asimismo, ha aprovechado para hacer referencia a la "moción de impulso" de los compañeros populares de Lugo, con Elena Candia al frente, para sacar al PSOE y el BNG del "gobierno de la parálisis" en Lugo. "Una moción sobre la que PSOE y BNG están vertiendo odio", ha denunciado, a la vez que ha exigido a que los socialistas y los nacionalistas "condenen estos ataques de odio".

Por su parte, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha destacado que este es un momento de "unidad e ilusión" para hacer crecer el partido en la localidad y ha instado al nuevo equipo a trabajar con "rigor y determinación" para escuchar las demandas de los vecinos.

Ángel Rodríguez Conde (Padrón, 1971) cuenta con una trayectoria vinculada al servicio público, siendo bombero forestal de profesión desde 1994. En el ámbito político, fue concejal y primer teniente de alcalde en Padrón entre 2017 y 2021.

Tras pasar por la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Xunta, tomó posesión como diputado en el Parlamento de Galicia en 2023, cargo que revalidó en 2024 y que compatibiliza con la portavocía municipal, según ha recordado el partido en una nota de prensa.