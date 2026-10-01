Paula Prado, sobre si aspira a seguir de 'dos' del PPdeG: "Estaré encantada de estar donde Rueda me quiera poner"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se ha reivindicado este jueves como "una persona de partido", y preguntada acerca de si le gustaría continuar como número dos de la formación tras el congreso autonómico previsto para los días 21 y 22 de noviembre, se ha limitado a manifestar que aceptará "encantada" lo que decida su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En una comparecencia ante los medios, Prado ha manifestado que ella lo que desea es que en el cónclave de noviembre, el primero ordinario desde que Rueda tomó las riendas del partido de las manos de Alberto Núñez Feijóo en 2022, participe "el mayor número posible de afiliados".

"Eso es lo que vamos a hacer desde la dirección autonómica. Animar a participar porque para nosotros el congreso es una fiesta, la fiesta de la democracia interna del partido", ha reivindicado, antes de confirmar que la hoja de ruta del cónclave se dará a conocer en la Junta Directiva que tendrá lugar el próximo lunes en Santiago.

En cuanto a su propio futuro orgánico, la actual responsable de la Secretaría General del PP gallego, un puesto clave en el organigrama de los populares, ha esgrimido en que ella "siempre está a disposición" de la formación y de Rueda. No en vano, ha argumentado que los populares gallegos "siempre" son "un equipo".

"TRABAJAMOS DONDE MEJOR PODEMOS SER ÚTILES"

"Trabajamos donde mejor podemos ser útiles en cada momento. Por eso, si el presidente considera que sigo siendo útil como secretaria general, lo seguiré siendo. Y si tengo otras funciones o hay otra persona, pues yo encantada", ha sentenciado.

De hecho, la dirigente compostelana, también diputada autonómica, ha reivindicado que ella es una persona "de partido" y ha insistido en que "estará encantada de estar" donde Rueda la quiera "poner".