Pazos (PPdeG) insta al BNG a reconocer el esfuerzo de la Xunta para incrementar un 50% la financición del SAF

El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, ha reclamado este viernes al BNG que reconozca el esfuerzo que hace el Gobierno gallego para incrementar un 50% la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en esta legislatura y deje de "mentir" sobre el acuerdo alcanzado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega, ha pedido a los nacionalistas "más defensa y mirar por los intereses de la Comunidad gallega para que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla lo que les prometió a cambio de su voto para continuar de presidente del Gobierno, aportando de forma definitiva el 50% que le corresponde por ley para la atención a los dependientes en Galicia".

Alberto Pazos ha recordado que el acuerdo alcanzado esta semana supondrá que la Xunta incremente este año su aportación de 12 a 16 euros por hora, aumentando un euro el próximo año y cerrando la legislatura llegando a los 18 euros por hora prestada. De este modo, la partida que la Xunta destina a la prestación de este servicio por parte de los ayuntamientos gallegos pasará de los 148 millones de este año a más de 220 millones en 2028.

"Consigue su principal objetivo: reforzar el apoyo de la Xunta a los ayuntamientos para aliviar la carga económica que supone la prestación del SAF, una competencia municipal, tal y como se recoge en la Ley de servicios sociales de Galicia, aprobada por el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG en el año 2008", ha sostenido.

"FURIOSA REACCIÓN" NACIONALISTA

El portavoz popular ha mostrado su sorpresa por la "furiosa reacción de los responsables del BNG a este acuerdo, llegando a calificarlo de trumpista o un trágala para los ayuntamientos", ante lo que ha pedido a los nacionalistas "calma y, cuando menos, que no mientan".

"Es totalmente falso que este incremento de la aportación de la Xunta sea una imposición a los ayuntamientos, ya que es consecuencia directa de una negociación llevada a cabo entre los responsables de la Consellería de Política Social y la Fegamp", ha manifestado Pazos, que ha criticado que "diálogo y pacto no existe en el diccionario benegués, más amigos de la trifulca y la algarada en la calle siguiendo las directrices que le marcan los coroneles de la UPG y su sindicado CIG".

Pazos ha afirmado que el BNG debería "centrar sus esfuerzos en que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla el pacto que firmaron en 2024 para su investidura y que recoge, literalmente, el compromiso par que el Gobierno de España aporte el 50% de la financiación de la Ley de dependencia".

Sin embargo, ha lamentado que "la influencia del BNG en el Gobierno central es nula" y ha sostenido que la aportación del Ejecutivo estatal para la financiación de la Ley de dependencia en Galicia incluso bajó en los últimos años del 40 al 34 por ciento, lo que obliga a la Xunta a hacer un esfuerzo "aún mayor" para sufragar los costes de atención a los mayores y dependientes e incrementa "año tras año" la deuda que el Estado tiene con Galicia y que "ya supera los 2.900 millones".

PRÓXIMO PLENO

En su comparececnia, además, Pazos ha recordado que en el pleno ordinario que se celebra la próxima semana tomará posesión la nueva diputada del Grupo Popular Nazareth Cendán, en sustitución de Ethel Vázquez, al tiempo que se procederá a la elección del nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia, puesto que para el que el PP propone al actual viceportavoz del grupo y presidente de la Comisión 1ª, Julio García Comesaña.

Además, se ha referido a la comparecencia del conselleiro de Facenda para dar cuenta de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada la pasada semana en Madrid, en la que la ministra de Hacienda, según ha criticado, se limitó a comunicar el acuerdo bilateral de financiación autonómica alcanzado entre Pedro Sánchez y el independentista e inhabilitado Oriol Junqueras.

"Un acuerdo con el que Galicia pasa a situarse por debajo de la media estatal de financiación por habitante, cuando con el actual modelo está 100 euros por encima, una situación que es consecuencia de una rebaja de más del 7% por ciento de lo que actualmente recibe de financiación autonómica por habitante", ha indicado.

Sin embargo, ha censurado que el nuevo modelo pactado recoge 2.000 millones extra para Cataluña mediante mecanismos de ajuste para beneficiar "exclusivamente" a esta Comunidad, así como una reducción en dos terceras partes de la aportación que hace a la solidaridad regional, pasando de los 2.300 millones a poco más de 810".

Así las cosas, ha asegurado estar expectante por conocer los argumentos que defenderán los socialistas gallegos y ha recordado que en el día de ayer el expresidente socialista Emilio Pérez Touriño reconoció públicamente que el nuevo modelo "privilegia a Cataluña" y "reduce el papel de la hacienda estatal".