Pedro Blanco defiende el "compromiso firme" del Gobierno con el gallego y apela a la colaboración institucional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, defiende el "compromiso firme" del Ejecutivo con la protección y promoción del gallego y apela a la colaboración institucional como "herramienta esencial" para fortalecer el uso de las lenguas oficiales en todo el territorio.

En esta línea, el delegado ha destacado la diversidad lingüística como "una de las mayores riquezas culturales" que tiene el país y que el Gobierno "va a seguir trabajando" para que hablar gallego sea "un ejercicio pleno de libertad y de derechos lingüísticos reconocidos y garantizados".

En este contexto, el Consejo de las Lenguas Oficiales se reúne este lunes en el Palacio de Miramar de Donostia, donde Pedro Blanco ha subrayado que "promover y proteger el gallego y el resto de las lenguas oficiales es uno de los pilares que definen la identidad y la cultura de España".

Con todo, ha reivindicado el gallego como "un motivo de unión y no de división" y ha señalado que "las lenguas deben servir para sumar, nunca para confrontar". Por último, ha reclamado a la Xunta "más implicación y ambición" en las políticas lingüísticas.