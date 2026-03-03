Pedro Blanco destaca el "papel estratégico" del sector marisquero en la ría de Arousa y reafirma el apoyo del Gobierno - DELEGACIÓN GOBIERNO GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado este martes el "papel estratégico" del sector pesquero y marisquero en la ría de Arousa, tanto desde el punto de vista económico como social, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno para acompañar al sector "en los retos que afronta".

En concreto, el delegado se ha reunido con el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carril, Javier Quintáns, para analizar la situación actual del sector y escuchar sus necesidades y demandas.

Durante la reunión, ha ensalzado la contribución del sector al empleo, a la cohesión territorial y a la identidad productiva de Galicia, según ha subrayado la Delegación en un comunicado.

Finalmente, Blanco a trasladado el compromiso del Gobierno para "seguir acompañando al sector en los retos que enfrenta y mantener un diálogo permanente con las cofradías y con las administraciones locales para avanzar en soluciones realistas y eficaces".