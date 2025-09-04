Pedro Blanco enfatiza que el 55% de los fallecidos en la carretera este verano fueron motoristas, ciclistas y peatones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha enfatizado que el 55% de los fallecidos en la carretera este verano han sido usuarios vulnerables, es decir motoristas, ciclistas y peatones.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, Blanco ha llamado a "seguir trabajando a favor de la seguridad" de estos usuarios, debido a que la mortalidad viaria en Galicia este verano fue especialmente de dos ruedas.

En concreto, han perdido la vida entre julio y agosto 20 personas, de las cuales diez eran motoristas y una un peatón -- el resto fallecieron a bordo de un turismo --. Una cifra superior a la de 2024, cuando perdieron la vida cinco personas menos en el mismo período de tiempo.

Por ello, Blanco ha llamado a seguir trabajando en la concienciación de todos los conductores, porque "un solo fallecido ya es un mal dato y el objetivo solo puede ser cero".

En esta línea, el delegado del Gobierno ha señalado las distintas campañas específicas de información dirigidas al colectivo de usuarios vulnerables, sobre los que la Guardia Civil de Tráfico está "insistiendo especialmente".

No obstante, ha añadido que a pesar de la buena orientación de las campañas, los datos indican que se deben redoblar los esfuerzos por proteger a este tipo de usuarios que presentan una alta vulnerabilidad en las vías".

INCREMENTO EN LUGO Y PONTEVEDRA

Con respecto a la distribución territorial, Lugo y Pontevedra son las provincias que registraron el mayor incremento de personas fallecidas respecto al verano anterior: Lugo pasa de dos a cinco y Pontevedra de tres a cinco. A Coruña se mantuvo en siete víctimas mortales, las mismas que en 2024, mientras que Ourense ha registrado tres, sin variación respecto al año pasado.

Además de los fallecidos, durante el verano se han registrado 450 siniestros con víctimas en vías interurbanas gallegas, una reducción respecto dos 471 do ano pasado.

La disminución es generalizada en todas las provincias excepto en Lugo y Ourense, que aumentaron ligeramente. En concreto, en la provincia de A Coruña se pasó de 195 a 171 siniestros con víctimas; en Pontevedra, de 179 a 172; en Lugo, de 36 a 42; y en Ourense, de 61 a 65.

En cuanto a la tipología de los siniestros, la salidas de la vía fueron la causa más habitual, con ocho fallecidos, seguidas de las colisiones laterales o frontolaterales, que se cobraron seis vidas y de las colisiones frontales, con cuatro víctimas. También, se registró un atropello a un peatón y un accidente múltiple.

Finalmente, Blanco ha destacado que solo se ha producido un fallecido en vías de alta capacidad, frente a los 19 que perdieron la vida en el resto de vías interurbanas. "Es muy relevante, porque la mayoría de las personas que vienen a veranear a Galicia o los gallegos que salimos fuera lo hacemos mayoritariamente a través de vías de alta capacidad como la AP-9, la A-6, la A-55 y la A-52".