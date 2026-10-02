Pedro Blanco reivindica el papel de la Policía Nacional para que Galicia se consolide como segunda comunidad más segura

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, asiste al acto del Día de la Policía Nacional - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha reivindicado la aportación de la Policía Nacional para que Galicia se asiente como la segunda comunidad más segura de España.

Pedro Blanco ha hecho esta reflexión en el acto del Día de la Policía Nacional, organizado este viernes en Santiago de Compostela. El delegado ha felicitado a los hombres y mujeres de la Policía destinados en las comisarías de la Comunidad por este resultado, del que afirmó que "hace de Galicia una comunidad mejor para vivir, trabajar, estudiar y disfrutar de su tierra con mayor tranquilidad".

Para que esto siga siendo así, Pedro Blanco ha enumerado varias prioridades de trabajo para estos próximos meses, que ya son ejes fundamentales de acción para la Policía Nacional.

La primera es la referida al fomento de la autoprotección delante de la ciberdelincuencia, pues "esta labor preventiva es imprescindible para atajar tipologías delictivas como las ciberestafas, tan presentes en nuestros días".

Pedro Blanco ha citado también la lucha contra los discursos de odio, que "van en contra de los derechos fundamentales, sobre todo contra la migración o el feminismo".

La tercera es la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, cumpliendo con la exigencia de "proporcionar espacios seguros a estas mujeres y a sus familias y en eliminar de su entorno cualquier amenaza a su integridad". Sobre esto, el delegado ha reafirmado que "estamos del lado correcto, el de las víctimas".

Galicia alcanzó este año la cifra más alta de policías: cerca de 3.600 hombres y mujeres dedicados a la seguridad de las ciudades y de las principales villas gallegas, más de un 10% más que hace diez años.

El delegado ha señalado, a este respeto, que tales cifras son fruto de un doble esfuerzo, "presupuestario y de formación, para revertir una situación heredada de la década pasada y para garantizar que nuestros cuerpos de seguridad cuenten con los recursos humanos que necesitan".

Del mismo modo, Pedro Blanco ha apuntado que ese refuerzo también se está traduciendo en resultados, dado que las infracciones penales esclarecidas se elevan hasta el 46% en el primero semestre de 2026, frente al 44% del 2025.

Asimismo, el delegado ha trasladado en su discurso el reconocimiento a los agentes que trabajaron por la seguridad de Galicia, así como para aquellos que alcanzan la edad de jubilación y hoy reciben homenaje. "Durante décadas habeis dado lo mejor de vosotros mismos al servicio de los demás, y ese compromiso no acaba con una jubilación: queda en las instituciones, queda en los compañeros a los que formasteis, queda en las generaciones que vienen detrás y, sobre todo, queda en la memoria de la sociedad a la que habeis servido", ha señalado, Pedro Blanco.

HOMENAJE A LOS AGENTES

Durante el acto se entregaron medallas a 11 funcionarios de la Policía Nacional de Santiago, a cuatro agentes de la Unidad Adscrita del CNP a la Comunidad Autónoma de Galicia y a Luis Miguel Rodríguez Marzabal, funcionario de Cuerpos Generales de la Comisaría de Santiago de Compostela.

También se entregaron metopas policiales en reconocimiento a la colaboración con la Comisaría de Santiago a los responsables de los servicios de Bomberos, SERVEO, Mestrelab Research, URBASER y Multianau.

El delegado del Gobierno hizo entrega de otra metopa policial a Sonia Fernández Comendeiro, por su aportación decisiva en la localización y detención de una ciudadana estadounidense acusada de un delito de homicidio en Philadelphia (EE. UU.).

Finalmente, se ofreció una corona de laurel en recuerdo de los policías fallecidos en acto de servicio.