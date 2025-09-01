Un peregrino inglés ebrio resulta herido tras romper un cristal con la cabeza en un bar de Sarria

LUGO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un peregrino de nacionalidad inglesa resultó herido en la tarde del domingo en Sarria (Lugo) después de golpearse contra un cristal de un bar del municipio.

Los hechos sucedieron alrededor de las sobre las 18.44 horas, cuando el hombre, en evidente estado de embriaguez, fue invitado a abandonar el establecimiento, situado en la calle Diego Pazos, por estar molestando a los clientes. En ese momento, propinó un cabezazo a la puerta del local, rompiendo un cristal y sufriendo un profundo corte.

El propio personal del bar alertó al 112, lo que movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los agentes tuvieron que intervenir en un primer momento para prestar asistencia sanitaria al hombre, que se encontraba muy alterado.