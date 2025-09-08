Permanece ingresado en la UCI en estado grave el joven que supuestamente mató a su madre en Vilagarcía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven de 22 años de edad investigado por la Policía por haber matado supuestamente a su madre en su domicilio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), permanece ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en estado grave.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes en un piso de la calle Duque de Rivas de Vilagarcía y la Policía lo investiga como un matricidio. La víctima, una mujer de 61 años de edad, fue hallada muerta en el domicilio, boca abajo, y presentaba heridas por arma blanca.

Mientras, su hijo se precipitó desde la ventana de la vivienda, en un tercer piso, y fue trasladado con diversos traumatismos y shock hemorrágico al hospital comarcal de O Salnés. Tras una primera atención, y ante la gravedad de su estado, fue finalmente evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permanece ingresado, en estado grave, en la Unidad de Cuidados Intensivos.