Permanecen hospitalizadas tres de las seis personas intoxicadas con detergente en una pulpería de Lugo

LUGO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Permanecen hospitalizadas tres de las seis personas que tuvieron que ser ingresadas este fin de semana en el Hospital Lucus Augusti (HULA) tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.

Los hechos sucedieron el viernes por la noche en una pulpería de la Ronda das Fontiñas y una de las personas ya fue dada de alta el sábado, mientras que las otras dos lo hicieron el domingo.

Según fuentes de la Consellería de Sanidade, los tres ingresados están en supervisión médica para control y vigilancia, ya que su afección era mayor.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press, han avanzado que la Dirección Xeral de Saúde Pública iniciará las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria.