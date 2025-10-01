Las pernoctaciones extrahoteleras suben un 4,9% en agosto en Galicia por el tirón de campings y apartamentos turísticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros gallegos crecieron un 4,9% el pasado agosto, en comparación con el mismo mes de 2024, gracias al tirón de los camping y de los apartamentos turísticos.

En concreto, la Comunidad registró 426.993 viajeros en el octavo mes del año, un 7,7% más, con más de 1,04 millones de noches, subiendo un 4,9%, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

Estos incrementos son superiores a los contabilizados en el total de España, ya que a nivel nacional los viajeros subieron un 1,9% (5.468.861) y las pernoctaciones un 0,6% (26.185.425).

Por tipo de alojamiento, los apartamentos turísticos gallegos contabilizaron 56.498 viajeros en agosto, un 2,5% más, con 218.955 pernoctaciones, un 7,1% más. Por su parte, los campings también incrementaron el número de usuarios un 8,7%, hasta 143.981 con 533.421 noches, un 8,4% más.

Sin embargo, los alojamientos de turismo rural disminuyeron sus viajeros en agosto un 0,85%, con 36.115 personas y sus noches un 10,2%, hasta 90.748 pernoctaciones.

Además, la ocupación de los albergues subió un 10,3%, con 190.399 personas, que realizaron 206.433 noches, un 1,8% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 26,1 millones en agosto, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado, siempre según el INE.

Las pernoctaciones de residentes subieron un 1,4%, mientras que las de extranjeros dismuyeron un 0,4%. La estancia media fue de 4,8 pernoctaciones por viajero.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos españoles se incrementaron un 1,5% en agosto, mientras que las pernoctaciones en campings aumentaron un 0,6%.

Por contra, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural bajaron un 1,9% interanual en agosto y las efectuadas en albergues disminuyeron un 3,1%.

Los precios crecieron en todas las tipologías, registrándose el mayor aumento en los alojamientos rurales, con un avance interanual del 8,5%, seguidos de los campings (+3,3%) y de los apartamentos turísticos, que vieron aumentar sus precios un 3% en agosto en relación al mismo mes de 2024.