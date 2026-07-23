Los perros de terapia y la realidad virtual llegan a la planta de oncología del Hospital Materno Infantil de A Coruña

Uniendo Pisadas - FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación María José Jove (FMJJ) y la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica INIBIC han puesto en marcha en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña un nuevo programa de intervención asistida con perros dirigido, en esta ocasión, a menores en tratamiento oncológico.

El proyecto 'Uniendo Pisadas' tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional y reducir la ansiedad de niños y niñas hospitalizados en este centro, perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Según ha subrayado la Fundación en una nota de prensa, la hospitalización prolongada, los tratamientos invasivos, la fatiga o el aislamiento afectan de forma significativa al estado emocional de los menores, "generando miedo, incertidumbre y ansiedad".

En este contexto, ha explicado que la terapia asistida con perros actúa como una herramienta facilitadora capaz de generar "calma, motivación y conexión emocional, contribuyendo además a humanizar el entorno hospitalario".

Antes de cada sesión, los menores reciben apoyo visual mediante gafas de realidad virtual y/o tablets con imágenes reales de los perros y de las actividades previstas, un recurso que "facilita la anticipación de la experiencia, reduce la incertidumbre y favorece una actitud positiva ante la intervención".

El programa está dirigido a menores de entre 2 y 15 años en tratamiento oncológico, que participarán en sesiones adaptadas a sus necesidades físicas y emocionales. Se estima que la iniciativa beneficiará directamente a alrededor de 35 niños y niñas.