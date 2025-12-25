Una persona con diversidad funcional sale ilesa tras caer a un río en Samos (Lugo)

LUGO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona en silla de ruedas ha salido ilesa tras caer a un río en Samos (Lugo), según ha informado a Europa Press el servicio de emergencias 112.

Del accidente, se tuvo conocimeinto sobre las 23.00 horas tras alertar del siniestro, en la zona de Loureiro en la carretera que va de Lulle a San Román, en el citado municipio.

Desde el 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico, a Urxencias Sanitarias 061 y a los Bomberos de Sarria, que procedieron al rescate de la persona tras excarcelarlo del coche.

El hombre declinó recibir asistencia sanitaria y regresó a su domicilio mientras que el coche quedó en la zona, debajo de un puente.