Una persona es excarcelada tras colisionar dos vehículos en Caldas de Reis (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido excarcelada tras colisionar dos vehículos en Caldas de Reis (Pontevedra). Los dos conductores han sido trasladados al hospital tras el accidente.

Tal y como ha informado el 112 Galicia los hechos ocurrieron durante la madrugada, unos minutos antes de las 5.00 horas, momento en el que recibieron la llamada de un particular informando de que había colisionado una furgoneta y un coche en el kilómetro 100 de la N-550. Además, indicó que el turismo estaba empezando a arder y el otro vehículo estaba volcado.

El 112 movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Ribadumia, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Caldas de Reis.

Al llegar al lugar del accidente, los bomberos tuvieron que utilizar el material de excarcelación para liberar al conductor de la furgoneta, el cual fue trasladado hasta el hospital por el personal sanitario. El conductor del otro vehículo también necesitó ser evacuado.