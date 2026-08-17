Personal del comercio de alimentación de A Coruña secunda una nueva jornada de huelga en demanda de mejoras laborales

Protesta de personal del comercio de alimentación en A Coruña - CIG

A CORUÑA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Personal del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña ha secundado este lunes una nueva jornada de paro -- tras las registradas el sábado, día 15, y el domingo, día 16, -- en demanda de mejoras salariales y laborales.

Ha sido con movilización en la ciudad herculina donde más de mil personas, según los convocantes, recorrieron la ciudad en una protesta desde el mercado de San Agustín hasta la plaza de Lugo.

Estas nuevas jornadas de paro -- que afectan a supermercados y centros logísticos -- se producen después de que en las dos últimas reuniones de la mesa de negociación por el convenio colectivo no se produjesen avances, según expusieron tanto sindicatos como patronal.

CIG, CCOO, UGT y USO convocan estas jornadas de huelga para exigir mejoras. En este sentido, apuntan que el empresariado "se niega a aplicar ni la más mínima cantidad para la antigüedad y ofrece una reducción de la jornada raquítica". También sostienen que no hay una propuesta que permita garantizar "salarios dignos ni una recuperaicón real del poder adquisitivo".

"Con lo que ofrecen las mismas empresas, las plantillas de A Coruña no llegarían a alcanzar las condiciones existentes ahora en Pontevedra hasta el año 2029", ha asegurado Juan Zas, secretario de Acción Sindical de CCOO Servizos Galicia.

El dirigente sindical ha destacado, por otra parte, el "alto" seguimiento en las jornadas de huelga y ha subrayado que hay áreas de los supermercados como charcutería o carnicería "casi sin atender" pese a que denunciado el uso de trabajadores eventuales.

En la misma línea, Roberto Pérez, de la CIG, ha subrayado el "desabastecimiento de tiendas desde hace dos meses". Por otra parte, ha denunciado el "bloqueo total de la negociación por parte de la patronal" con avances "prácticamente inexistentes".

En este contexto, ha avanzado que continuarán las protestas si no hay avances en la negociación. Entre las principales reivindicaciones, ha planteado "garantizar la revalorziación de los salarios por encima del IPC". Al hilo de ello, ha insistido en que hay personal "que lleva más de 30 años cobrando 1.100 euros". "Lo que hay encima de la mesa es insuficiente", ha recalcado.