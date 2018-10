Personal de Povisa sostiene que la empresa no tiene una situación "tan alarmante que justifique entrar en preconcurso"

Actualizado 05/10/2018 18:55:41 CET

Piden un acuerdo que garantice el servicio de Povisa pero que también respalde los puestos de trabajo y revise los sueldos

VIGO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Povisa ha sostenido que el hospital no tiene una situación financiera "tan alarmante que justifique entrar en preconcurso de acreedores", un proceso en el que han urgido a la empresa y al Sergas a llegar a una solución que permita firmar un acuerdo que revierta también en mejoras para los trabajadores y para los usuarios.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la portavoz del comité, María Jesús Neira, después de que la dirección de la empresa les informase de que en la reunión mantenida este jueves con el Sergas "de lo que más hablaron es de la farmacia de los pacientes ambulatorios", sobre la que puede haber un acuerdo, y además estudian otras posibilidades "para que deje de haber pérdidas".

Según ha dicho, la empresa "sigue diciendo que pierde muchísimo dinero, que la per cápita pactada no llega y que el concierto de 2014 son interpretaciones, no se habla nada concreto". En este sentido, ha considerado que esta situación surge de "un problema de interpretación del concierto y es un problema que tienen que solucionar Sergas y Povisa".

En todo caso, sobre las cuentas del hospital, los trabajadores han sostenido que "no hay nada que justifique ni haga prever el preconcurso" a partir de "las cuentas auditadas hasta 2016" (ya que las de 2017 aún no se conocen, si bien la empresa les ha informado de que las ha presentado y en unos días se podrán consultar).

Sobre todo esto, han especificado que los años en los que se registraron pérdidas fueron 2010, con casi dos millones de euros; 2015, con casi cuatro, y 2016, con 3,2 millones; mientras que 2009, 2011 y 2014 dieron alrededor de un millón de euros en beneficios, 2012 casi dos millones y medio, y 2013 casi 11,4 millones.

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Acto seguido, Neira ha indicado que en la reunión preguntaron por la continuidad de sus empleos y el cobro de nóminas, y lo que les dijeron es que "el Sergas va a garantizar que todos los trabajadores cobren sus nóminas cada mes". No obstante, ha comentado que el problema es que si la situación no se arregla se entrará en un concurso de acreedores que supondría "reestructurar" el hospital.

A todo ello se suma, ha añadido Ruth Vallejo (de SGPS), que los trabajadores llevan ocho años en una situación "en precario", con reducciones de jornada y "congelación" de sus salarios, porque en este tiempo no han podido negociar sus condiciones primero "porque no había convenio" y "ahora porque según la empresa, (Povisa está) a punto de la bancarrota".

"Estamos pagando la ineptitud de alguien por no sentarse a negociar como Dios manda ese convenio, ha remachado Neira, que ha incidido en que la "mayor preocupación" del comité es saber "qué va a pasar con los trabajadores". En este sentido, Teresa Iglesias, de USO, ha subrayado que lo que quieren es "la mejora del convenio y recuperar lo perdido".

En este contexto, el portavoz de CC.OO. Xurxo Cabral se ha mostrado convencido de que el Sergas y la dirección del hospital llegarán a un acuerdo porque "la sanidad de Vigo no puede prescindir de Povisa". No obstante, también ha insistido en que es importante que en ese acuerdo "se revisen los sueldos y se garanticen los puestos de trabajo".

CAMBIO DE CENTRO DE REFERENCIA

Por otro lado, Neira ha comentado que el Sergas y Povisa están negociando la posibilidad de ampliar el plazo para que los usuarios puedan elegir cambiar su hospital de referencia en cualquier momento. Así, aunque hasta ahora el periodo de cambios estaba acotado a noviembre, se plantea que se pueda hacer cada vez que haya unos 50 pacientes que lo solicitan en un centro.

Relacionado con esto, Vallejo ha comentado que tienen "miedo de que los usuarios (adscritos a Povisa) puedan cambiarse por la inestabilidad" generada con este conflicto. "Nosotros queremos tener usuarios, incluso más, siempre que la plantilla sea acorde a la calidad asistencial", ha puntualizado.

ACCIONES

Con todas estas circunstancias, los trabajadores han informado de que han solicitado reunirse con los alcaldes de las localidades que tienen usuarios afectados y con la Consellería de Sanidade, y además pedirán intervenir en los plenos municipales. Tras la reunión de este viernes, el próximo encuentro del comité con la dirección será el lunes 15.

Finalmente, Neira ha incidido en que los trabajadores están "hartos de toda esta historia" y de trabajar "con precariedad e inseguridad", por lo que están "dispuestos a hacer lo que sea necesario para que se aseguren los puestos de trabajo y mantener la calidad asistencial". "Esta es una situación grave y crea alarma entre los trabajadores y los usuarios, que se estarán preguntando qué va a pasar con ellos", ha concluido.