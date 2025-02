Personal sanitario se moviliza para exigir protocolos "efectivos" frente a las agresiones

Ha sido en la jornada de protestas ante urgencias, entre ellas el Chuac, tras la sufrida por un enfermero y un vigilante en A Coruña

A CORUÑA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han secundado este jueves una nueva concentración ante las Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña para exigir medidas tras la agresión con un arma blanca a un enfermero por parte de un paciente con problemas psiquiátricos y también a un vigilante de seguridad.

Ha sido en el marco de una protesta convocada por la Comisión de Centro, pero también por parte de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), con el lema 'Stop Agresiones', y en este caso también con convocatorias ante las sedes de urgencias y emergencias de toda Galicia.

En el Chuac, los asistentes, tras guardar dos minutos de silencio y aplaudir al término del mismo, corearon lemas denunciando la "mala gestión" del centro y pidiendo la "dimisión" de la gerencia, en concreto, de su responsable, Luis Verde.

'Con nuestra salud no se juega' o 'Dignidad para los pacientes' fueron algunos de los cánticos de los participantes que portaban carteles en los que se podía leer 'Todos somos Isma' y 'Todos somos Marcos' -- el enfermero y el vigilante agredidos --, así como 'No más víctimas por las negligencias del sistema. Urgencias seguras'.

Tras la protesta, la Comisión de Centro fijó para esta jornada una asamblea con personal tras la reunión del comité de seguridad y salud donde solicitaron medidas urgentes. Al respecto, desde el centro hospitalario aseguraron que se acordó reforzar la seguridad en Urgencias.

CONDICIONES ADECUADAS

En declaraciones a los medios, María Formoso, la presidenta de la Comisión de Centro, ha insistido en que no existen protocolos de seguridad y salud para las profesionales "que garanticen unas condiciones adecuadas para pacientes y profesionales".

Ha recalcado también que no tienen "garantía ninguna" de que se vayan a incrementar las camas en la Unidad de Agudos del Hospital de Oza, así como del número de vigilantes de seguridad.

"Queremos, inmediatamente, que se pongan los recursos y que tengamos los protocolos y que sean efectivos", ha exigido tras apuntar a que los mismos "no son un documento colgado en una página web". "Deben ser conocidos por las profesionales y estar formadas para poder realizarlos, no es el caso, que se pongan a trabajar", ha instado.

Lo ha hecho tras indicar que el personal no está "nada contento" con el resultado de la reunión mantenida con la gerencia. "Tardaron más de 24 horas en localizar los protocolos, que son de 2012, no están revisados y no se adecúan a los espacios reales que hay en el Servicio de Urgencias", ha concretado.

De nuevo en esta jornada, el personal se ha movilizado desde Urgencias hasta la sede de la gerencia donde se vivieron algunos momentos de tensión cuando alguna persona intentó acceder a la zona de la sede de la misma, lo que le impidieron los agentes de la Policía Nacional que había en ese momento, dando lugar a cánticos como 'somos trabajadores, no delincuentes'.