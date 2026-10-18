Piden 10 años y ocho meses de prisión para un hombre que agredió sexualmente a su expareja en Pontevedra

PONTEVEDRA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo martes el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su expareja en Pontevedra, para el que Fiscalía pide 10 años y ocho meses de prisión.

Según recoge el escrito del Ministerio Público, la víctima y el presunto agresor habían mantenido una relación sentimental durante unos seis años hasta el 2020, tras lo que iniciaron un vínculo de amistad.

En septiembre de 2021, ambos estuvieron tomando unas copas en una cafetería de Pontevedra y, posteriormente, ella lo acercó en coche hasta una pensión donde él iba a pernoctar. Aún en el vehículo, él le insistió a su expareja para que se quedase a dormir y se inició una discusión que continuó en la calle.

Llegado un momento, el hombre la introdujo en el vehículo y, pese a mostrar ella una gran resistencia, la agredió sexualmente.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia contra la mujer y pide para el procesado 10 años y ocho meses de prisión, así como que indemnice a la mujer con más de 20.000 euros por las secuelas generadas.