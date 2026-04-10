Piden 12 y 14 años de cárcel para dos acusados de apuñalar y matar a un hombre sin hogar en Ourense

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OURENSE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía solicita la pena de 12 años y 14 años de prisión respectivamente para dos acusados de un delito de homicidio tras apuñalar y causar muerte a un hombre sin hogar apodado 'el flautista' en Ourense.

En concreto, el Ministerio Fiscal pide, además de la pena de cárcel, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena para ambos inculpados, así como el pago conjunto y solidario de una indemnización de 50.000 euros a la madre del fallecido, y de 17.000 euros a cada uno de sus hermanos.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 23.30 horas del 14 de agosto de 2024, mientras la víctima, conocida como 'el flautista', se encontraba pidiendo limosna en las inmediaciones de una cafetería en la zona de la Avenida de Santiago, en Ourense, los procesados se acercaron a él para apoderarse del dinero que este había conseguido.

Así, uno de los acusados le pidió al ahora fallecido que le diese dinero y, ante la negativa de este, trató de arrebatarse un euro que acababan de darle, motivo por el cual la víctima le propinó un puñetazo.

En ese momento, cuando 'el flautista' se disponía a abandonar el lugar, ambos procesados se aproximaron de nuevo a él con intención de acabar con su vida, de tal forma que uno de ellos lo arrojó contra el suelo y, acto seguido, utilizando un cuchillo con una hoja de nueve centímetros, le asestó a este una puñalada en el pómulo izquierdo, que acabó penetrando en el interior del cráneo.

Ambos inculpados abandonaron el lugar de los hechos, mientras uno de ellos le indicaba al fallecido que "así veía que a su primo se le hace caso", refiriéndose al segundo procesado, dejando a la víctima tendida en el suelo y sin prestarle ningún tipo de ayuda.

Sin embargo, 'el flautista' logró aproximarse a la cafetería próxima, en donde fue auxiliado por varias personas y por una dotación policial, siendo trasladado en ambulancia hasta el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), donde a las 7.10 horas de la mañana del 17 de agosto de ese mismo año, acabó falleciendo.