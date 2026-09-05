Piden 18 años de cárcel para un hombre que intentó matar a martillazos a la pareja de su madre en Ribadeo

LUGO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará el próximo viernes a un hombre acusado de intentar matar a martillazos a la pareja de su madre, un ataque en el que también ella resultó herida. Fiscalía pide para él 18 años de prisión.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando el procesado se encontraba en el domicilio de su madre. En la misma vivienda estaban la pareja de esta, sus hermanas menores de edad y un primo de la madre.

Sobre las 20,30 horas, mientras las dos víctimas se encontraban viendo la televisión, el procesado se levantó y se ubicó fuera del campo de visión de ambos, detrás del sofá, con el pretexto de que iba a fumar.

En ese momento, y de forma sorpresiva, "cogió un martillo tipo uña" que había escondido previamente en el salón y "le asestó un fuerte martillazo en la cabeza" a la pareja de su madre. La mujer empezó a gritar y le pidió que parase, pero él siguió atacándole hasta que quedó inconsciente.

El procesado, para zafarse de su madre y con ánimo de menoscabar su integridad física, la golpeó varias veces con el martillo, en concreto en el antebrazo, brazo y pecho hasta que intervino su primo, alertado por los gritos. Ambas víctimas sufrieron heridas graves y presentan secuelas.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y de un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso. Pide para él un total de 18 años de prisión, así como una indemnización de 53.546 euros para el hombre.