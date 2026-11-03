Piden 2 años de cárcel para un arrendador por agredir sexualmente a su arrendataria en una vivienda en Xinzo (Ourense)

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha solicitado la pena de dos años de prisión así como el pago de una indemnización de 1.000 euros por daños morales para un hombre acusado de agredir sexualmente a la mujer a la que arrendaba una vivienda en el municipio ourensano de Xinzo de Limia.

Las partes no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este martes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de juicio para el mes de abril de 2027.

Según se recoge en el escrito fiscal, el acusado era arrendador de la víctima desde el 17 de abril de 2023 y se acercaba en varias ocasiones a la vivienda con el fin de "mantener contacto" con la perjudicada.

Así, sobre las 10.00 horas del 20 de noviembre de 2023, el inculpado acudió al domicilio y mantuvo una conversación con la mujer acerca de los recibos que ella le adeudaba y, durante el transcurso de esta, se abalanzó sobre ella e intentó tocarle los pechos.

A continuación, la víctima se dirigió al dormitorio para coger su teléfono móvil y "grabar al acusado", pero este la siguió, se abalanzó nuevamente sobre ella en la cama, le quitó el pijama que llevaba puesto y se bajó los pantalones, procediendo entonces a realizarle tocamientos y roces.