Piden 4 años de cárcel para un hombre que será juzgado en Vigo por estafar 600 euros a otro con un falso alquiler

VIGO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide la pena de 4 años de cárcel para un hombre que será juzgado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, como presunto autor de un delito de estafa en un falso alquiler de una vivienda. Este martes se celebrará la audiencia preliminar para saber si es posible llegar a un acuerdo de conformidad.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando el acusado se puso de acuerdo con otra persona (no identificada) para abrir una cuenta en la que recibir transferencias de dinero que el acusado debía convertir en criptoactivos para enviar a un monedero virtual que controlaba esa tercera persona. Según ese acuerdo, cuando el acusado recibiera el dinero, se quedaría conm un 15% y el resto lo enviaría al monedero virtual.

Tras abrir esa cuenta bancaria (en la entidad Benet Electronic Issuer), el acusado se la facilitó a otras personas (tampoco identificadas) que crearon un anuncio en una web de una conocida inmobiliaria, ofreciendo un piso para alquiler en Vigo, por un precio de 700 euros mensuales.

Un ciudadano contactó con el anunciante el 26 de marzo de 2025, quien le facilitó un nombre de contacto y el número de cuenta (la abierta por el acusado) para depositar una fianza de 600 euros y concretó con él las condiciones y el día para ir a ver el piso. El perjudicado hizo la transferencia y el acusado, tras retener el 15%, envió el dinero al monedero virtual.

Días después, el perjudicado, al comprobar que la persona con la que había tratado no cumplía, le envió un mensaje para pedirle que le devolviera los 600 euros, pero no recuperó su dinero ni recibió ninguna explicación. De hecho, ni el acusado, ni las otras personas que contactaron con el perjudicado disponían del piso que supuestamente alquilaban.

Por estos hechos, la Fiscalía considera al procesado autor de un delito de estafa agravada (al tratarse de un bien básico como una vivienda), y pide que sea condenado a 4 años de cárcel y al pago de una multa de 3.240 euros. También pide que indemnice al perjudicado en los 600 euros estafados más intereses.