Piden 8 años y medio de cárcel para un hombre por agredir y encerrar en Xove a su expareja, que saltó por la ventana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía pide ocho años y medio de cárcel para un hombre acusado de agredir y encerrar en Xove (Lugo) a su expareja, que saltó por la ventana al patio de luces para escapar.

Según relata el escrito fiscal, los hechos se remontan a la tarde del 22 de octubre de 2021, cuando el procesado se dirigió a la casa de su expareja. Cuando ella se disponía a entrar en su domicilio, habría entrado "de forma sorpresiva en el piso para acorralarla".

Ante la negativa de la víctima a hablar, el hombre, continúa el relato de Fiscalía, "la agarró fuertemente del brazo y la obligó a entrar en el salón, impidiendo que ella pudiera abandonar su casa, llegando a arrebatarle las llaves y cerrando la puerta".

"Durante el forcejeo, la víctima trató de defenderse, pero él, con ánimo de atentar contra su integridad física, la golpeó contra el suelo y los muebles llegando, con idéntica intención, a taparle la nariz y la boca impidiéndole respirar", continúa, para añadir que "el forcejeo continuó en la cocina".

Fue en esta sala en la que, según el escrito, la mujer cogió un cuchillo para defenderse del acusado, y este le acabó provocando cortes con el arma blanca. A continuación, él "la obligó a ir al baño, y al verse acorralada en su propia casa y temiendo el daño físico que el acusado le pudiera causar, se arrojó por la ventana desde el piso segundo hasta el patio de luces, causándose más lesiones".

Fiscalía considera que el acusado cometió habría cometido dos delitos, uno de detención ilegal y otro de lesiones. Por el primero pide una pena de cinco años y seis meses de prisión; y por el segundo, la pena de tres años.

INDEMNIZACIÓN A LA VÍCTIMA Y AL SERGAS

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama para la víctima una indemnización de 21.400 euros por las lesiones sufridas. Pide, asimismo, que pague 6.520,72 euros al Sergas por la atención sanitaria prestada.

Además de las penas de prisión y las sanciones económicas, el Ministerio Público pide la imposición al acusado de la prohibición de acercarse a la mujer o de comunicarse con ella por un período de 11 años.