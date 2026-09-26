Piden 8 años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a una mujer en Lugo

LUGO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo acogerá el próximo lunes y martes el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba afectada por el consumo de alcohol y medicación. Fiscalía pide para él 8 años de prisión.

Según se recoge en el escrito de acusación fiscal, los hechos se remontan a junio de 2021, cuando víctima y presunto agresor se encontraban durmiendo en el domicilio de él, en Lugo.

La mujer, recoge el texto, estaba "en unas condiciones en las que no podía prestar consentimiento sexual", dado el consumo de alcohol y medicación pautada. Aún así, y pese a que la mujer le expresó verbalmente que no deseaba mantener relaciones sexuales, él la agredió sexualmente.

La mujer logró posteriormente huir del domicilio, aunque se encontraba desorientada, y llegar a su domicilio, desde donde se desplazó a recibir asistencia sanitaria e interponer denuncia por los hechos acontecidos.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y pide para él 8 años de prisión y 12.000 euros de indemnización para la víctima por daño moral.