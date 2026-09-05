Piden casi siete años de cárcel para un hombre por agredir a su expareja en Sada de la que tenía orden de alejamiento

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de A Coruña durante el comienzo del juicio por el asesinato a una panadera en el barrio coruñes del Birloque, a 14 de octubre de 2024, en A Coruña, Galicia (España). La fiscalía pide 25 años de cárcel al acusad - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acoge este jueves, 10 de septiembre, un juicio a un hombre por agredir a su expareja en su vivienda en el municipio coruñés de Sada de la que tenía orden de alejamiento.

Fiscalía pide para este acusado seis años y nueve meses de prisión por un delito de lesiones graves sobre la mujer que ocasiona deformidad y otro de quebrantamiento de condena.

Este individuo, que se encuentra en prisión provisional desde septiembre de 2025 por este caso, estaba condenado previamente por maltrato, lesiones y amenazas.

El 20 de septiembre de 2025, el acusado, "plenamente consciente de que con ello vulneraba el mandato judicial", acudió al domicilio en el que residía su expareja y mantuvo una discusión con la mujer en el salón de la vivienda. Allí, "guiado por el propósito de menoscabar su integridad física", agredió a la mujer "agarrándole del pelo y propinándole golpes en la boca, en el pecho y en las piernas".

Como consecuencia de los golpes, la víctima sufrió múltiples traumatismos y la pérdida de un diente incisivo.

Para el hombre existen agravantes de parentesco y reincidencia. Fiscalía pide más de 1.900 euros para la mujer por las heridas y secuelas ocasionadas, así como una indemnización para el Sergas a determinar por la asistencia médica.