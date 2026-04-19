Piden cuatro años y medio de cárcel para un acusado de estafar con el alquiler de pisos en Vigo y Sanxenxo

VIGO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará el próximo martes, día 21 de abril, a un hombre por supuestamente estafar a varias personas con el alquiler de pisos en la ciudad olívica y en Sanxenxo.

Fiscalía solicita para él hasta cuatro años y medio de cárcel como presunto autor de un delito continuado de estafa agravada o, subsidiariamente, un delito de estafa continuada.

Además, pide una multa de casi 4.000 euros y una responsabilidad civil de 2.400 euros para devolver el dinero a los perjudicados.

Según el escrito de acusación del Ministerio público, el varón, "con ánimo de ilícito beneficio y a sabiendas de que no iba a cumplir lo acordado", colgó en varias web varios anuncios de viviendas en alquiler y pisos de alquiler vacacional.

De esta manera, hasta cuatro personas contactaron con él, pagando por adelantado parte de la renta, pero nunca llegaron a poder entrar en los pisos.