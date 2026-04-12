Piden cuatro años de prisión para una mujer por apropiarse de más de 111.000 euros de su hermana con discapacidad

PONTEVEDRA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el próximo martes, día 14, a una mujer que se enfrenta a cuatro años de prisión por apropiarse de 111.053,02 euros de la cuenta de su hermana con discapacidad.

Según el escrito de Fiscalía, la encausada fue nombrada tutora de su hermana el 28 de junio de 2016 y fue informada de todas las obligaciones derivadas de dicho nombramiento, entre otras, la de rendir cuenta anual a la Administración del patrimonio del tutelado.

Sin embargo, la acusada, incumpliendo las obligaciones, con ánimo de ilícito beneficio patrimonial y aprovechándose del cargo que ostentaba dispuso de considerables sumas de dinero a través de transferencias bancarias, así como por otros medios más inusuales caracterizados por no dejar rastro del receptor, todo ello en perjuicio de su hermana con discapacidad y sin justa causa ni autorización judicial alguna.

De esta forma, la encausada se apropió de 111.053,02 euros. Los hechos son constitutivos de un delito de administración desleal por lo que el Ministerio Público pide cuatro años de prisión y 10 meses de multa a razón de una cuota diaria de ocho euros.

La acusada deberá indemnizar al padre de la víctima, como heredero universal abintestato, en la cantidad de 111.053,02 euros por el dinero apropiado indebidamente y no restituido.