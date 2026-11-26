Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel para un hombre acusado de un delito de embaucamiento de menor de dieciséis años a través de las tecnologías de la información y la comunicación, tras "persuadir" a una chica de 14 años para que esta le enviase fotografías de contenido sexual.

Las partes no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de celebración de juicio para el mes de marzo de 2027.

Según se recoge en el escrito fiscal, el 7 de febrero de 2021 el inculpado contactó con la víctima --de 14 años de edad-- a través de WhatsApp y, "tras persuadirla para que le enviase fotografías de contenido sexual", consiguió que esta le enviase hasta nueve imágenes y un vídeo en los que aparecía posando en ropa interior, entre el 14 de marzo de 2021 y el 15 de enero de 2022.

Además, el 16 de febrero de 2022 el acusado, encontrándose en las inmediaciones de un gimnasio de la ciudad, tomó una fotografía con su teléfono mientras besaba en los labios a la perjudicada.

Por ello, además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita la pena de prohibición de aproximarse a menos de 300 metros y de comunicarse con la víctima durante tres años, el pago de una indemnización de 1.000 euros por daños morales y el pago de las costas procesales.