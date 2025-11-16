Piden nueve años de cárcel y 900.000 euros para un vecino de Bueu por vender cocaína, heroína y otros opiáceos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Pontevedra juzgará este martes a las 10.00 horas a un vecino de Bueu que se enfrenta a nueve años prisión y 900.000 euros de multa por un delito contra la salud pública por vender cocaína y heroína, además de otros opiáceos.

Según el escrito, agentes de la Guardia Civil pudieron determinaron que, al menos desde el mes de mayo de 2023 hasta finales del mes de septiembre de 2023 y con el propósito de favorecer el consumo ilegal de sustancias estupefacientes por terceros, vendía cocaína, heroína y otros opiáceos en sus domicilios de Bueu, Aldán o en la vía pública.

En este contexto, el acusado ya fue condenado con sentencia firme por hechos similares en 2016 a tres años de prisión, una pena que le fue suspendida.

De este modo, el 4 de octubre de 2023 los agentes entraron en su domicilio de Aldán e incautaron 1.138,2798 gramos de cocaína y 399,921827 gramos de heroína, cuyo valor total en el mercado ilícito es de 228.492,83 euros.

También incautaron tres básculas de precisión, seis rollos de cinta de embalar de color marrón, dos envasadoras de vacío, dos molinillos de café, varios utensilios de metal, seis botellas de amoníaco, 27 cajas de pilas, un paquete de bolsas de envasado, papel blanco y dos teléfonos móviles.

Igualmente, en el domicilio del acusado se hallaron 61.386,4 euros en metálico, dos cajas fuertes, una cámara de vídeo, un pen drive, un vehículo Smart y una motocicleta Kymco.

Por todo ello, la Fiscalía pide para el acusado nueve años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de 900.000 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de tres días en caso de impago.