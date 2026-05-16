Piden nueve años de cárcel para un hombre acusado de clavar un cuchillo por la espalda a otro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo martes a un hombre acusado de intentar matar a otro, al que apuñaló por la espalda, unos hechos por los que le piden nueve años de prisión.

Según el escrito de acusación fiscal, los hechos sucedieron el 9 de agosto de 2024, cuando el procesado se abalanzó sobre la víctima y, con la intención de acabar con su vida, "le clavó un cuchillo de grandes dimensiones en la espalda mientras se encontraba tirado en el suelo".

Cuando el perjudicado se dio la vuelta, el procesado "intentó clavárselo en el pecho", pero éste interpuso un brazo, que recibió otras dos puñaladas. Los hechos sucedieron en la avenida de Finisterre de A Coruña.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y pide para el procesado nueve años de prisión. También reclama que pague a la víctima algo más de 20.000 euros en concepto del tiempo invertido en la curación y las secuelas ocasionadas.