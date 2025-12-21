Piden penas que suman más de 20 años de cárcel para tres acusados de traficar con drogas en Ferrolterra

A CORUÑA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el lunes, día 22, la continuación de un juicio por tráfico de drogas en la zona de Ferrolterra, hechos por los que se juzga a tres personas.

Fiscalía pide penas que suman más de 20 años de cárcel por delitos contra la salud pública. Para dos de ellos solicita ocho años de cárcel, respectivamente. Para uno plantea, además, una pena de tres años de prisión por tenencia ilícita de armas. En el caso de un tercero, la petición de condena es de siete años y seis meses, además de multas por un importe total de 1.400.000 euros para los procesados en su conjunto.

Su detención se produjo tras una investigación iniciada en octubre de 2024 por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría de Ferrol-Narón para identificar y arrestar a proveedores de la zona.

Como resultado de la misma, el 16 de diciembre de 2024, a su regreso de Madrid, se detuvo a uno de los acusados con más de dos kilogramos de cocaína, según recoge el escrito fiscal.

Posteriormente, en registros autorizados en su domicilio de Mandía y en trasteros de Ferrol, se hallaron más de diez kilogramos de resina de cannabis, dosis de cocaína, y otras sustancias como MDMA y heroína, además de dinero en efectivo.

Esta droga podría reportar con su venta más de 279.000 euros, según Fiscalía que sostiene que otro de los acusados, residente en Ferrol, realizó, en febrero de 2025, un viaje a Madrid para facilitar la adquisición de cocaína, a cambio de 2.500 euros, por parte de otro imputado.

Este último fue detenido en Albacete con la cocaína oculta en la zona de la rueda de repuesto de su vehículo. En registros en su domicilio, se le incautaron también drogas y dinero en efectivo.