Piden prisión para dos acusados de extorsionar a un hombre que contactó con un teléfono de citas a través de un anuncio

VIGO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de instancia, sección Penal, plaza 2 de Vigo acogerá este lunes un juicio contra dos acusados de amenazas y extorsión, que intimidaron a un hombre que había contactado, a través de un anuncio, con un teléfono de citas, y lograron hacerle pagar 1.450 euros.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados, "siguiendo un plan preconcebido", colocaron un anuncio en una página web de contactos, "para inducir a error a las personas interesadas en los servicios ofertados".

El 13 de mayo de 2022, la víctima contactó vía WhatsApp con el número reseñado en el anuncio, y que luego borró. Tres días después, los acusados contactaron con él haciéndose pasar por el jefe de seguridad de un piso privado de citas, diciéndole que el jefe de la organización estaba "enfadado" porque no había contratado ningún servicio.

Para amedrentarlo, le amenazaron con hacer públicos los datos de los contactos y conversaciones realizadas y exgieron a la víctima varios pagos. El perjudicado les transfirió un total de 1.450 euros a varias cuentas.

Por estos hechos, que califica como delito de amenazas o, alternativamente, de extorsión, el ministerio público pide para cada uno de los acusados la pena de 2 años de prisión, y pide que indemnicen conjuntamente a la víctima en los 1.450 euros más intereses.