Piden siete años de cárcel para un hombre acusado de vender cocaína en el bar que regentaba en Baiona

VIGO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se enfrenta a siete años de cárcel acusado de vender droga en el bar que regentaba en la localidad pontevedresa de Baiona. El caso, que procede del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, se juzgará este martes a partir de las 10.00 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, fue la Guardia Civil de Baiona la que tuvo constancia de que el hombre se dedicaría a la venta de estupefacientes en su domicilio, en la calle y en el bar que regentaba, siendo interceptado entregando 0,6 gramos de cocaína en un vehículo en febrero de 2022.

Meses después, se llevó a cabo una inspección en el local donde trabajaba, incautándosele en el bolsillo de su pantalón algo más de 2,5 gramos de cocaína, mientras que en la cocina, al lado de la barra, había una báscula de precisión y más envoltorios con cocaína.

Además, a los clientes del bar también se les encontraron sustancias que habían adquirido allí.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito de tráfico de drogas en establecimiento abierto al público, por lo que piden para él la pena de siete años de cárcel y una multa de 1.000 euros.

El juicio iba a celebrarse el pasado mes de abril tras alcanzar un principio de acuerdo entre las partes. Sin embargo, el pacto no llegó a fraguarse y se suspendió para este martes.