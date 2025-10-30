El plan para la parcela del antiguo Peleteiro sigue adelante: el pleno de Santiago da su aprobación provisional

BNG, Compostela Abierta, PSOE y edilas no adscritas votan a favor de la modificación en la parcela del Peleteiro, a 30 de octubre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado de forma provisional la modificación en la parcela del antiguo colegio Peleteiro, con los votos favorables del bipartito (BNG y Compostela Aberta), las edilas no adscritas y el Grupo Socialista. Por su part, el PP ha votado en contra al defender que el futuro equipamiento tendría que tener exclusivamente usos comunitarios, sociales, deportivos y culturales.

La medida debatida es una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que implicará, entre otros, un cambio de usos del terreno para ubicar un mínimo del 45% de vivienda protegida y eliminar el uso hotelero. Aprobada ahora de forma provisional, en unos meses recibirá la aprobación definitiva.

"Uno de los pecados del urbanismo moderno es la situación de la vivienda protegida en la periferia", ha arrancado su intervención el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, que ha defendido que esta revisión contribuirá a cambiar este modelo. "Aquí, en Santiago, en una ciudad de 100.000 habitantes en la periferia de Europa, estamos contribuyendo a cambiar ese paradigma urbano", ha añadido.

De este modo, la revisión de la ordenación de usos vigente tiene dos fines específicos: proteger el comercio de proximidad, evitando la implantación de un centro comercial; y priorizar el uso residencial con una reserva importante de vivienda protegida.

La superficie máxima de uso residencial propuesta es de 16.300 metros cuadrados --superior a los 4.500 actuales-- y el plan obliga a destinar a vivienda protegida al menos el 45% de la superficie total edificable.

Con la modificación, el uso residencial pasa de ser opcional y minoritario a ser el uso característico y se elimina el uso hotelero, que con la ordenación vigente podría ocupar 7.000 metros cuadrados.

Aparte de la revisión de usos, el segundo objetivo general es redefinir la volumetría para crear "espacios urbanos de calidad". Así, se reduce la edificabilidad de 23.500 a 19.000 m2 construidos de uso lucrativo y se crea un plaza orientada al sudoeste sudoeste (hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo), que tendrá un "acceso amplio y diáfano" desde el norte (desde la rúa de República Arxentina).

CAMBIOS RESPECTO A PROYECTOS ANTERIORES

Mercedes Rosón, en nombre de las cuatro edilas no adscritas, ha defendido que el proyecto aprobado es el mismo que ella presentó en 2022 como edila de Urbanismo, de modo que ha afeado a BNG y Compostela Aberta ejercer un "bloqueo político" en aquel momento.

"Siendo el proyecto el mismo y la oposición vecinal la misma, ¿qué hicieron? Ustedes bloquearon la operación Peleteiro, con unos argumentos que ahora olvidaron", ha criticado. De este modo, ha mostrado "satisfacción" al ver que "el tiempo les da la razón": "No vamos a utilizar argumentos populistas para tumbar un proyecto que es nuestro".

Aunque Rosón sí ha admitido que, por ejemplo, la reserva de vivienda protegida es mayor a la de su propuesta --algo en lo que Lestegás ha insistido--, considera que esto está ligado a cambios en visiones del Gobierno central: "Han cambiado muchísimas prioridades en todo el Estado en materia de vivienda".

Por su parte, el portavoz de los socialistas, Sindo Guinarte, ha admitido que sí "se va a mejorar" el proyecto de 2022, igual que opina que esa propuesta "mejoraba" la presentada por Compostela Aberta en 2019. Así, ha fundamentado su voto a favor en la "coherencia": "Somos coherentes y siempre lo seremos".

Además, ha elogiado el papel del Gobierno central, que incluirá el inmueble dentro del futuro catálogo de la empresa estatal de vivienda cuando culmine un proceso de traspaso de bienes de la Sareb. "Fue la decisión del Estado la que va a permitir que se haga esta modificación de usos", ha insistido.

La teniente de alcaldesa, María Rozas (Compostela Aberta), que ha celebrado el "por fin poder decir" que esta parcela "tiene futuro", ha defendido --dirigiéndose a Rosón-- que esta propuesta sí es diferente a la de 2022. También difiere de la de CA de 2019, aunque Rozas sostiene que la actual incluye lo que "siempre" han defendido: "La mejor solución es la que limita el uso comercial".

En su réplica, Lestegás ha insistido en los cambios introducidos, como el mencionado aumento del porcentaje destinado a vivienda protegida y el "acuerdo" con la propiedad de los terrenos. Así y todo, el edil nacionalista ha reivindicado la modificación como un "éxito colectivo": "Hay muchas personas que estuvieron involucradas en este éxito colectivo de la ciudad".

PP HABLA DE "MAMOTRETO"

El portavoz de los populares, Borja Verea, ha centrado sus críticas en el destino del uso de la parcela. "Este no es un debate sobre la bondad y no bondad de la vivienda protegida en el centro de Ensanche, con lo que estamos de acuerdo. Este es un debate sobre si esta parcela tiene que ser un espacio protegido para 80 familias o un espacio protegido para 100.000 santiagueses", ha situado.

La propuesta del PP, es por tanto, destinar el "100% del espacio" a equipamientos comunitarios, sociales, deportivos y culturales. Verea ha apuntado que el espacio estaba llamado a ser una "pieza emplemática" y el "nuevo corazón vibrante del futuro Ensanche" en lugar de un "mamotreto", como ha calificado el proyecto.

El líder de los populares santiagueses ve en la decisión tomada "resignación" e "indolencia" y también "traición", rescatando las palabras utilizadas por el presidente de Raigame, Xosé Manuel Durán, al inicio del pleno. El representante vecinal del Ensanche expuso este sentimiento y acusó al actual gobierno local de modificar su postura respecto a la que mantenían cuando estaban en la oposición.

RECURSOS CONTRA LA ORDENANZA DE LAS VUT

Por otra parte, el pleno ha aprobado --con los votos a favor del gobierno local, PSOE y edilas no adscritas y la abstención del PP-- la inadmisión a trámite de tres recursos de revisión formulados contra la Ordenanza que regula la comunicación al Ayuntamiento de los usos de hospedaje asimilados la vivienda, aprobada en noviembre de 2024.

Contra esta ordenanza referente a las viviendas de uso turístico (VUT) se formularon tres recursos administrativos de revisión, de idéntico contenido, presentados por tres particulares.

"Las ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter general contra las que no cabe interponer ningún recurso en vía administrativa, ni siquiera el extraordinario de revisión, por lo que solo pueden impugnarse directamente en sede jurisdiccional", recuerda el Ayuntamiento. Por tanto, los recursos deben ser inadmitidos a trámite, como ha sucedido.