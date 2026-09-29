El plan de la Xunta prevé crear "un dispositivo de actuación" frente a abusos en bajas por contingencias comunes

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plan de la Xunta para reducir las bajas prevé la creación de "un dispositivo de actuación" frente a abusos en incapacidades temporales por contingencias comunes y campañas "con un tono pedagógico y no alarmista" sobre el impacto de las "ausencias indebidas" en los compañeros.

El documento, que recoge Europa Press, precisa que la nueva figura de coordinador de reincoporación al trabajo no tendrá objetivos ni incentivos por reducir las bajas.

En uno de sus apartados, establece una medida específica de "protección de la integridad y del valor colectivo del sistema de incapacidad temporal", en la que se refiere a este "dispositivo de actuación conjunta frente a posibles abusos en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes".

El "perímetro material" de este dispositivo, según la redacción del texto, "queda tasado en tres ámbitos", el primero de ellos el de la realización de actividades incompatibles con la baja y el cobro indebido de prestaciones "a partir de indicios objetivos".

El segundo ámbito en el que se moverá este "dispositivo" será el de las conductas de fraude como falsificación u obtención irregular de partes, y el plan indica que será "con remisión al Ministerio Fiscal cuando existan indicios de delito".

En tercer lugar, se refiere también a "las actuaciones empresariales vinculadas a la situación de baja que contravengan la normativa vigente", por ejemplo exigiendo la prestación de servicios durante la incapacidad temporal, el "obstáculo" en el ejercicio de derechos, el incumplimiento de las obligaciones de cotización, "la presión para el alta y la vulneración de la intemidad". "Porque la defensa del sistema alcanza a todas las direcciones en las que puede ser defraudado", puntualiza el propio documento.

La composición, el régimen de funcionamiento y los protocolos de actuación de este dispositivo se establecerán en el marco de la mesa permanente prevista en el plan y en el seno del diálogo social.

Además, "en el marco de este dispositivo no se utilizarán factores que perjudiquen la presunción de legitimidad de la incapacidad tempral y las garantías frente a la vigilancia insdiscriminada".

El plan prevé tambíen la elaboración de campañas dirigidas a empresas y trabajadores "identificando con nitidez qué situaciones son socialmente inadmisibles y por qué es en ellas donde hay que actuar".