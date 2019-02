La plantilla de Vulcano sale a la calle a defender el futuro del astillero

Actualizado 06/02/2019 13:47:44 CET

Los trabajadores siguen esperando un acuerdo entre empresa y proveedores para avanzar

VIGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de trabajadores, delegados sindicales y representantes de algunos partidos políticos se han manifestado este miércoles en Vigo para exigir un acuerdo que permita concluir la construcción del ferri en Vulcano, y un plan de viabilidad para el futuro del astillero.

En la marcha, que ha partido de las instalaciones de la empresa sobre las 10,20 horas, han participado representantes de CIG, CC.OO. y UGT, así como concejales de Marea de Vigo, diputados de En Marea, y responsables locales del BNG. Los trabajadores han coreado consignas como "Vulcano solución", "Xunta cómplice" o "Cinco meses sin cobrar, no podemos aguantar".

Al final del recorrido, ante la delegación territorial de la Xunta en Vigo, el presidente del comité de empresa de Vulcano, Nicolás Sangabriel, ha señalado que la protesta tiene como primer objetivo que la plantilla de Vulcano cobre las nóminas que se les adeudan, y que las empresas auxiliares también puedan cobrar.

Asimismo, ha advertido de que "hay que mantener la actividad industrial" del astillero, porque si cae "no sería el último". Por ello, ha pedido "pelear" porque Vulcano "siga construyendo barcos" y "proteger los puestos de trabajo en el futuro".

En esa misma línea se han pronunciado los portavoces de todos los sindicatos. Así, César Rodríguez, de la CIG, ha insistido en las consecuencias que tendría para la industria auxiliar la liquidación de Vulcano sin acabar el ferri y ha pedido a la Xunta un plan para que el astillero no desaparezca.

RESPONSABILIDADES

Rubén Pérez (UGT), por su parte, ha recalcado que la crisis de este astillero centenario no fue provocada por sus trabajadores ni por los operarios de las industrias auxiliares. Según ha apuntado, "hubo una mala gestión" de la dirección de la empresa, "pero la Xunta tampoco cumplió su labor de velar por los acuerdos".

Finalmente, Celso Carnero (CC.OO.) ha advertido de que "la industria en Galicia se está muriendo y la Xunta no hace nada", y ha pedido a los trabajadores de Vulcano permanecer "unidos" porque "no son culpables" de lo que está pasando. "No vamos a permitir que nos vuelvan a pasar la factura de los problemas", ha sentenciado.

La plantilla de Vulcano sigue a la espera de que la empresa llegue a un acuerdo con sus acreedores de la industria auxiliar, para que Santander y Armas desbloqueen la finalización del barco, y se pueda acceder a los avales y a la financiación. Mientras, los trabajadores siguen pidiendo que se les pague al menos el equivalente a dividir dos nóminas entre 73 empleados.