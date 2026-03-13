El plazo de solicitud de plaza en las escuelas infantiles públicas autonómicas abre este martes

Niños comiendo en una Escuela Municipal de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia abre el próximo martes, 17 de marzo, el plazo para que las familias gallegas soliciten una de las más de 10.500 plazas que se ofertan en las escuelas infantiles públicas autonómicas para el próximo curso 2026-2027.

Según explican en un comunicado, este será el quinto periodo escolar en el que la atención educativa será 100% gratuita para todos los niños y para todas las escuelas, independientemente de su titularidad.

El DOG publicará este lunes el calendario de matriculación y el periodo de solicitud de plaza permanecerá abierto hasta el 7 de abril.

Como en otras ocasiones, las solicitudes podrán remitirse electrónicamente a través de la sede de la Xunta o acudiendo presencialmente a cualquiera de los registros oficiales.

NOVEDADES

Entre las novedades de este año, está el aumento de la baremación para las familias en las que trabajan los dos progenitores, o un único progenitor, en caso de familias monoparentales. Se establece también que las víctimas de violencia de género tendrán acceso prioritario.