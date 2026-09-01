El plazo de solicitudes para el Bono Concilia de ayudas para campamentos se abrirá el 9 de septiembre

Campamento - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de solicitudes para el Bono Concilia Familia, con ayudas destinadas al pago de campamentos y contratación de una persona empleada de hogar para el cuidado de menor, se abrirá el 9 de septiembre (a partir de las 9,00 horas) y estará activo hasta el 9 de octubre.

La Xunta destinará más de 2,6 millones de euros a esta nueva edición de estas subvenciones que funcionan en concurrencia no competitiva, por lo que estarán abiertas hasta agotarse los fondos.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes ha publicado las bases para estas ayudas, en donde se informa de la documentación complementaria que se debe adjuntar.

La aportación está destinada a las unidades familiares con hijos de entre tres y 13 años en las que trabajen ambos progenitores o en el caso de monoparentales.

Las cuantías serán de 500 euros en los casos de contratación del servicio a domicilio y 200 euros por niño cuando se acuda a un servicio especializado coN una actividad de conciliación o un campamento durante los periodos no lectivos.

En concreto, esta orden de ayudas cubre las vacaciones escolares de 2026: del 1 al 7 de enero; los días 16, 17 y 18 de febrero; del 30 de marzo al 6 de abril; así como del 20 de junio al 8 de septiembre.

EXCLUYE CAMPAMENTOS PÚBLICOS

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario en la sede electrónica de la Xunta (https://sede.xunta.gal). Deberá realizarse una única solicitud por niño --salvo en caso de custodia compartida-- y por un único tipo de gasto. En caso de presentar más de una solicitud, se atenderá a la primera realizada.

La Consellería de Política Social excluye de las ayudas del programa los campamentos organizados directa o indirectamente por las administraciones públicas, "ya que dichos campamentos están financiados total o parcialmente por presupuestos de las diferentes administraciones públicas, lo que hace que en algunos casos sean gratuitos y en otros cuenten con precios muy reducidos para las familias".