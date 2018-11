Pleno.- La comisión Xunta-Estado de la AP-9 se reunirá el 13 de noviembre y en ella se abordará la venta de acciones

Publicado 07/11/2018 18:50:05 CET

El PP aprueba con apoyo del PSOE y abstención de En Marea y BNG una iniciativa que exige "concretar" cómo se suprimirá el peaje de Redondela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha avanzado este miércoles que la comisión de seguimiento de la AP-9, en la que están el Ministerio de Fomento y la Xunta, se reunirá el próximo 13 de noviembre. En el orden del día del encuentro, está incluido abordar la situación de Audasa ante la venta de acciones del grupo de la concesionaria por parte de Abanca.

En respuesta al diputado del BNG Luís Bará, que denunció que la Xunta es un "invitado de piedra" y no actuó ante las operaciones especulativas de los "fondos buitres", Ethel Vázquez ha asegurado que en la "próxima reunión" con el Gobierno preguntarán por estos "movimientos de capital". Sostuvo que se trata de una competencia "estatal" --Galicia ha pedido la transferencia de la titularidad-- y supuso que el BNG le hacía esa pregunta porque "no tiene representación" en el Congreso.

En todo caso, Ethel Vázquez indicó que se trata de una operación de capital privado que "no autoriza la administración" y que, además, "no debería influir en la gestión de la AP-9". "Velaremos por la calidad del servicio, no sería admisible otra cosa", ha asegurado la conselleira, en una intervención en la que

"Acaba de confirmar que no hicieron nada desde que se anunció la venta de esa parte gallega", ha criticado Bará en su réplica, sobre la operación de Abanca en la que se deshizo de su participación en el grupo empresarial por 300 millones de euros.

Ethel Vázquez ha subrayado que la Xunta está "del lado de los gallegos" y ha reivindicado que preguntarán al ministerio por esta cuestión en una comisión que, subrayó, permite "voz y voto" por primera vez "en 40 años" sobre la autopista.

SUPRESIÓN DEL PEAJE DE REDONDELA

Además de esta cuestión sobre la AP-9, el PPdeG impulsó una iniciativa sobre el peaje de Redondela, que fue debatida este martes y que este miércoles quedó aprobada por el pleno de la Cámara, con los votos del grupo mayoritario y del PSOE. Por su parte, En Marea y BNG se abstuvieron.

En ella, se insta a la Xunta a requerir al Gobierno del Estado "la concreción del plazo y fórmula" elegidos para la supresión del peaje de Redondela, en la AP-9.

En el debate previo a la votación, que tuvo lugar este martes, ningún grupo se había mostrado contrario a la supresión del peaje, aunque tanto En Marea y BNG como el PSdeG incidieron en la "diferente postura" de los populares en relación a la AP-9 y a Audasa desde que no gobierna Mariano Rajoy.

Encargado de defender la iniciativa, el parlamentario popular Alberto Pazos Couñago instó al resto de grupos a posicionarse "al lado de los vecinos" y se dirigió específicamente a los socialistas para poner en duda que mantengan las "exigencias" previas a que Pedro Sánchez llegase al poder.

Finalmente, los socialistas han apoyado la propuesta, si bien en el debate de este martes el parlamentario Luis Álvarez sugirió que, al margen de impulsar peticiones al Ejecutivo central, la Xunta debería eliminar el peaje entre Vigo y Nigrán, en la AG-57.