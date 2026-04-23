El pleno de la moción de censura en Lugo se celebrará el 7 de mayo a mediodía

La concejala del PP y futura alcaldesa, Elena Candia (i), y la concejala tránsfuga del PSOE, María Reigosa (d), ofrecen declaraciones a los medios con motivo de la presentación de la moción de censura para arrebatar el gobierno de Lugo al bipartito de PSO - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Lugo en el que se debatirá la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa se celebrará el 7 de mayo, jueves, a las 12.00 horas. La convocatoria, que ya es oficial, se realiza de forma automática el décimo día hábil siguiente al registro de la iniciativa.

La moción presentada plantea como candidata a la Alcaldía a Elena Candia y ha sido respaldada por 13 de los 25 concejales de la corporación, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría absoluta y para presentar este documento.

Antes de esta sesión extraordinaria, el Ayuntamiento celebrará el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, previsto para el día 30. En esta sesión se abordarán previsiblemente asuntos de gestión del actual gobierno municipal, entre ellos la aprobación de créditos para el pago de facturas. También tomará posesión la nueva concejala del PSOE, Eugenia Iglesias, que sustituye a la recientemente fallecida Olga López Racamonde.

El pleno en el que se debatirá la moción estará presidido por una mesa de edad, integrada por el concejal de mayor y el de menor edad de la corporación, excluidos el actual alcalde, Miguel Fernández, y la candidata a sustituirlo, Elena Candia. Durante la sesión, podrán intervenir la candidata, el regidor y los portavoces de los grupos municipales, excepto María Reigosa, por su condición de no adscrita, para fijar su posición.

Para que la moción prospere será necesario que los 13 concejales firmantes estén presentes en la votación y la apoyen, ya que cualquier ausencia o abstención impediría alcanzar la mayoría requerida y la moción no prosperaría.

En cuanto a las posibles consecuencias políticas, la normativa limita los derechos económicos de los concejales no adscritos, lo que impediría a María Reigosa percibir una dedicación exclusiva en el caso de un cambio de gobierno. Existen, no obstante, interpretaciones diferentes sobre su posible integración en el ejecutivo municipal, como adelantó el miércoles Elena Candia, que asegura que la exsocialista estará en el nuevo gobierno "dentro de la legalidad".

Una vez aprobada la moción, Elena Candia tomará posesión como alcaldesa de Lugo para ser la tercera tras Lara Méndez y Paula Alvarellos, y el cuarto regidor en lo que va de legislatura.

A partir del 7 se abrirá un tiempo para que la nueva alcaldesa presente su organigrama de distribución de tareas y carteras a través del decreto de organización y para formalizar su equipo de confianza en los puestos administrativos. Elena Candia aseguró en su comparecencia del miércoles que presentará ese organigrama una vez que se oficialice su toma de posesión.