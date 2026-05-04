A "pleno rendimiento" los 155 huertos urbanos de la Diputación de Lugo, en el paseo del Río Rato

Un beneficiario de los huertos urbanos de la Diputación de Lugo l - DIPUTACION DE LUGO

LUGO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El entorno del paseo del Río Rato, en el municipio de Lugo, alberga un vergel de 155 parcelas públicas en las cuales lucenses y vecinos de municipios limítrofes cultivan a "pleno rendimiento" productos de agricultura ecológica, dentro del programa de huertos urbanos de la Diputación de Lugo.

A finales del mes de marzo se formalizó una nueva adjudicación con la entrega de 50 huertos: 12 autorizaciones fueron para antiguos usuarios a los cuales se les acababa la concesión y las 38 restantes fueron asignadas a nuevos beneficiarios, que podrán utilizar esos espacios de 30 metros cuadrados por un período máximo de cuatro años.

Pero además de plantar sus propios tomates, lechugas o pimientos, el programa se complementa con un servicio de formación en horticultura ecológica para que los usuarios aprendan de forma gratuita cuestiones relacionadas con el terreno, los recursos, los materiales o la maquinaria.

De esta forma, el programa de la Diputación de Lugo no solo potencia el aprovechamiento "responsable" de los recursos naturales en el ámbito urbano, sino que también promueve los hábitos de vida saludables, el consumo de alimentos de proximidad, el contacto con la naturaleza y es una vía para favorecer la participación ciudadana y la convivencia.

ESPACIOS INTERGENERACIONALES

Aparte de los mayores de edad empadronados en Lugo o en municipios limítrofes (Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín y Outeiro de Rei), también pueden mantener su propio huerto urbano asociaciones sin ánimo de lucro que trabajen con personas con discapacidad, en riesgo de exclusión o colectivos ambientales, así como centros educativos y ANPAs.

"Son también espacios de convivencia intergeneracional, en los que intercambiar conocimientos y crear comunidad", destaca la Diputación de Lugo, al subrayar el "carácter social y educativo" de sus huertos urbanos.

El "compromiso" con la sostenibilidad ambiental y la promoción de la agricultura ecológica de la institución provincial, cogobernada por un bipartito de PSdeG y BNG, se complementa con la gestión y el mantenimiento de los 32 huertos urbanos de Paxariños, de titularidad municipal.

Este acuerdo se materializó con el Ayuntamiento de Lugo para "mejorar la eficiencia en la gestión de esos espacios, que se encuentran entre la ladera de Fontiñas y el paseo fluvial de O Rato, al pie del barrio lucense de Xuíz".

RESERVAS DE LA BIOSFERA

Los huertos urbanos forman parte de una acción más amplia puesta en marcha por la Diputación de Lugo para fomentar el conocimiento y la puesta en valor de las Reservas de la Biosfera, "de las que la provincia de Lugo es el máximo exponente en Galicia".

"La fórmula se base en favorecer el desarrollo sostenible a través de iniciativas que aprovechen la riqueza natural, tanto en el campo del sector primario, como del turístico", expone la Diputación lucense en referencia a las reservas de la biosfera de Terras do Miño y de Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia y Becerreá.