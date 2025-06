El pleno de Santiago deniega una factura relativa al autobús urbano, entre críticas por el nuevo contrato

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Compostela ha denegado aprobar una factura de más de 400.000 euros relativa a gastos acarreados por el autobús urbano en 2024, tras un turno de intervenciones que no se ha centrado estrictamente al debate de este punto, sino en el anuncio de la licitación del nuevo contrato de autobús urbano.

El anuncio sobre el nuevo contrato, que pasará de concesión a uno de servicios, ha sido el centro de las críticas del PP, del PSOE y de los concejales no adscritos --anteriormente pertenecientes al PSOE--. Con todo, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha reprochado a las formaciones políticas utilizar para este fin "un punto que no tiene que ver" porque no lo considera "lógico".

El asunto a tratar en el punto 5 del pleno de este martes era un reconocimiento extrajudicial de crédito. Este se refería a una deuda de 402.093,27 euros con la empresa Rías Baixas S.L. por gastos derivados de la liquidación del año 2024 correspondiente a la línea 7 de autobús urbano, de la que está a cargo.

En su primera intervención, el concejal de Movilidad, Xan Duro, ha justificado que este expediente ha sufrido atrasos, fruto de cambios en la composición del departamento de Tráfico, que ya se está "acercando" a una situación de "normalidad".

En este sentido, esta factura pendiente no ha sido aprobada, con 11 votos en contra del PP, cuatro abstenciones de los concejales no adscritos y 9 votos a favor del BNG, Compostela Aberta y PSOE.