El pleno de Vigo aprueba una ampliación del presupuesto de 72 millones con la mayoría absoluta del PSOE

VIGO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Vigo ha aprobado este lunes, en una sesión extraordinaria, una ampliación del presupuesto municipal de 72 millones de euros más, pese a contar solo con el 'sí' de los socialistas, debido a que el BNG votó 'no' y el PP se abstuvo.

Tal como ha informado el Ayuntamiento, este dinero irá destinado a humanizaciones de distintas calles, a instalaciones deportivas, a políticas de vivienda o a obras en colegios, entre otros proyectos.

Fue el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, el que ha defendido esta iniciativa "para transformar toda la ciudad". "Somos el único ayuntamiento de Galicia con solvencia y capacidad para traer recursos adicionales y extraordinarios para satisfacer y financiar las necesidades de la ciudadanía de Vigo", ha dicho.

De entre los 72 millones, 26,5 millones serán para obras de humanización y renovación de firmes en toda la ciudad, mientras que 15 millones para infraestructuras deportivas y 3,9 millones para colegios.

Además, 8 millones de euros irán a parar a políticas municipales de vivienda, con la creación de una empresa pública de vivienda, ayudas para el alquiler con el programa 'Vigo Aluga' y para la compra de pisos.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La iniciativa salió adelante con el 'sí' del PSOE, el 'no' del BNG y la abstención del PP. Precisamente los 'populares' han criticado al alcalde, Abel Caballero, por oponerse a destinar 60 millones de euros a vivienda, acusándolo de conformarse con un plan "insuficiente".

Esta era la propuesta que pretendía el PP, que no salió adelante tras el voto en contra de los socialistas. A pesar de los "claros beneficios" que supondría, a juicio de los 'populares' el alcalde "no valora la vivienda como una prioridad, sino como un titular electoral".

Por su parte, el BNG calificó de "estafa política" las modificaciones presupuestarias aprobadas en el pleno de este lunes, afeando al PSOE su negativa de movilizar 14 millones más para abordar el "grave problema del acceso social a la vivienda".

"Los remanentes son la hucha donde acaba el dinero de los vigueses que ustedes, en su evidente incapacidad para gobernar, no le devuelven en forma de inversiones ni de mejores servicios", han criticado desde la bancada nacionalista.