La población extranjera con residencia en vigor sube un 8,7% en Galicia, el doble que la media

Archivo - Un hombre con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). Los nacimientos en España han descendido un 38% desde 2008, convirtiéndose en la tercera mayor caída de la Unión Europea solo detrás de Letonia (41%) y Grecia (40%). Lo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población extranjera residente en Galicia aumentó en 12.627 personas en un año, del 31 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, lo que supone un incremento del 8,7%, hasta situar el total en 157.743, según los datos que publica este viernes el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por provincias, 61.955 se corresponden con la de A Coruña (+7,9%), 50.475 con Pontevedra (+8,34%), 22.669 con Lugo (+10,18%) y 22.644 con Ourense (+10,37%).

Este aumento es superior (casi el doble) que el de la media del conjunto estatal, donde la población extranjera con residencia en vigor subió un 4,5%, hasta los 7,5 millones.

En el caso de Galicia, por tipo de documentación, el alza en estos 12 meses se apoya sobre todo en autorizaciones, ya que pasan de 65.588 a 78.052; y en varias nacionalidades latinoamericanas y europeas. El crecimiento viene sobre todo de nuevos permisos iniciales de residencia/trabajo, más que de una expansión de las renovaciones.

Por su parte, el certificado de registro se mantiene casi estable, al pasar de 77.887 a 78.218, y tampoco varía casi el TIE-Acuerdo de Retirada (fundamentalmente Reino Unido): de 1.641 a 1.473.

Por nacionalidad, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y otras muestran aumentos, sumando tanto autorizaciones como, en menor medida, certificados de registro cuando adquieren la ciudadanía de la UE.

El colectivo venezolano registra un aumento del 19,37%, hasta 17.147, con 14.870 autorizaciones y 2.277 certificados de registro. Dentro de las autorizaciones, hubo 5.215 iniciales y 7.859 prórrogas.

Mientras, dentro de la UE, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Países Bajos y otros se concentran casi exclusivamente en certificados de registro, con crecimientos moderados o estabilidad.

Nacionalidades africanas se canalizan casi íntegramente vía autorizaciones, con aumentos relevantes ligados a permisos iniciales y renovaciones. Así, alcanza 9.819 Marruecos, con 9.180 autorizaciones; 3.735 Senegal, con 3.429 autorizaciones, y 453 Mali, con 450 autorizaciones.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, la población extranjera con documentación de residencia en vigor en España alcanzó las 7.500.944 personas a 31 de diciembre de 2025, una cifra que supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior.

Del total de personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en el país al finalizar 2025, 3.804.191 disponían de un certificado de registro de ciudadano de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC); 3.497.284 residían con una autorización en régimen de extranjería y 199.469 a través de una Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) del Acuerdo de Retirada para las personas de nacionalidad británica y sus familiares.

Según la estadística, hay 4.003.660 personas que poseen un certificado de registro de un país de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio o TIE del Acuerdo de Retirada en vigor, a 31 de diciembre. De ellas, el 13% (523.821) son beneficiarias de una tarjeta de residencia de familiar de nacional de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Las tres nacionalidades más representativas entre las personas con este tipo de certificado son Rumanía (1.136.518), Italia (514.054) y Reino Unido (382.474), representando juntos el 51% del total.

La edad media de la población con certificado de registro o TIE-Acuerdo de Retirada es de 44 años, misma que hace un año y 5 años mayor que hace 10 años.

Respecto a la distribución por sexos, el 51% son hombres frente 49% de mujeres, una distribución que no ha variado en toda la serie histórica (desde 2013).

La última actualización del Observatorio sobre la estadística 'Personas británicas y sus familiares que han solicitado documento de Acuerdo de Retirada' de marzo de este año indica que, desde julio de 2020 hasta diciembre de 2025, más de 280.000 personas británicas y sus familiares han solicitado documentación del Acuerdo de Retirada, de las cuales 250.713 (el 89%) han sido concedidas.

El 51% de las solicitudes concedidas se presentaron en tres provincias: Alicante(63.937; 26%), Málaga (44.179; 18%) y Baleares (18.574; 7%). Los grupos de edad de 65 y más años y de 50 a 64 años son los más numerosos, representando conjuntamente el 64% total.

NACIONALIDADES

Respecto a las nacionalidades, las quince con mayor representación suponen el 78% del total de personas extranjeras con autorización de régimen de extranjería a 31 de diciembre de 2025. En términos globales, el colectivo africano representa el 35%, seguido por un 33% de nacionales de países de América Central y del Sur, un 16% de países asiáticos y un 15% de países europeos no pertenecientes a la UE/AELC.

El colectivo venezolano, que mostraba una desaceleración notable a partir del 31 de diciembre de 2023 --al pasar de una variación anual del 25,7% en esa fecha al 5,8% un año después--, presenta un crecimiento anual "muy notable" a 31 de diciembre de 2025 con un 24,4%, según el ministerio. En el lado contrario estarían las personas nacionales de Honduras que han experimentado una reducción, del 0,7%, en el último año.

Siete meses después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, el número de personas con una autorización de residencia temporal en vigor por el nuevo motivo de familiar de nacional de España asciende a 42.792, el 56% mujeres y el 8% menores de 16 años.

Respecto a las nacionalidades de procedencia, Colombia, Cuba y Perú son las principales, representando el 25% (10.876), 12% (4.997) y 9% (3.908) del total, respectivamente.

En cuanto a las personas extranjeras con autorización de estancia por estudios, a 31 de diciembre de 2025, 85.690 estudiantes y sus familiares presentaban una autorización de este tipo, lo que supone un aumento del 52% respecto al trimestre anterior y "un comportamiento coherente con la estacionalidad de la serie, que muestra valores mínimos en los meses de septiembre", según el OPI.

Las nacionalidades que presentan un mayor número de personas con este tipo de autorización son la colombiana (11.263), la peruana (7.636), la marroquí (6.737) y la estadounidense (6.623).