Podemos Galicia reestructura su Comisión de Garantías tras las dudas sembradas desde este órgano sobre las primarias

Publicado 24/01/2019 18:00:12 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Galicia ha anunciado la reestructuración de la Comisión de Garantías, órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento de la organización y por los derechos de las personas inscritas. La medida, adoptada en la tarde noche del miércoles, se produce después de la filtración de un dictamen atribuido a este órgano en el que solicitan a la dirección estatal que audite las primarias celebradas el pasado mes de octubre ante la sospecha de que se produjeron irregularidades.

No obstante, este documento fue desacreditado por la dirección del partido morado en Galicia, que sostiene que el dictamen carece de validez al haber sido aprobado únicamente por dos personas en una reunión no legítima debido a la falta de quórum. Ahora, la dirección de Podemos Galicia anuncia la reestructuración de la Comisión de Garantías para cumplir con "el reglamento" establecido por la cúpula estatal.

Según fuentes de la dirección gallega que lidera el diputado Antón Gómez-Reino, la decisión se produce tras detectarse que la constitución del órgano se llevó a cabo bajo un "defecto formal", ya que una de las personas electas había presentado su renuncia pero no había sido substituida de manera correcta.

De este modo, Garantías será presidido por María de la O Fernández, electa por la lista de Gómez-Reino, mientras que la secretaría recae en Marta Díaz, candidata independiente. Luis Medardo, Fernando Otero y María Otero (de la lista de Gómez-Reino); y Vanessa Vida y Bieito Cambeiro (de la de Carolina Bescansa) ocupan los cinco puestos de vocales del órgano.

DUDAS SOBRE LAS PRIMARIAS

Por lo tanto, la dirección de Podemos Galicia da por anulado el documento en el que se pone en duda la limpieza de las primarias en las que Gómez-Reino derrotó por un margen de 300 votos a Carolina Bescansa, que el pasado miércoles se sumaba públicamente a las peticiones para que el proceso de votación fuese auditado ante las sospechas de fraude.

La dirección estatal salió al paso de la polémica para incidir en que los procesos de votación en el partido morado se auditan por partida doble y que los resultados no son publicados hasta que no se cumple este mecanismo de control.

"Las primarias de Galicia están auditadas con todas las garantías desde la fecha de su celebración. Como ocurre en todas las votaciones de Podemos, la seguridad del sistema de votación de la compañía 'nVotes' está fuera de toda duda", afirman estas fuentes.

Este jueves, Bescansa ha matizado, en declaraciones a la TVG, que la reclamación no parte de ella, sino que simplemente se suma a la efectuada por Garantías. "Pienso que es lo mejor para Podemos, yo no he hecho petición ninguna", ha apostillado.