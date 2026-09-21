Podemos y Marea Atlántica concurrirán unidas en las municipales en A Coruña, junto a IU, Sumar, Equo y Alianza Verde

Archivo - Isabel Faraldo, coordinadora de Podemos Galicia, en un acto político - PODEMOS - Archivo

A CORUÑA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones políticas Marea Atlántica, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde presentarán una candidatura conjunta en las elecciones municipales de mayo de 2027 en A Coruña.

Así se ha precisado coincidiendo con la presentación de la candidatura de Podemos de cara al proceso para elegir a la persona que encabezará la lista de la candidatura conjunta.

Esto ocurrirá después de las anteriores desavenencias surgidas en la ciudad herculina entre Podemos y Marea Atlántica y que acabaron con el espacio de confluencia existente y con el pase de la coordinadora de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, a concejala no adscrita al no integrarse en el grupo municipal de Marea Atlántica tras lograr en comicios previos representatividad.

En rueda de prensa, y tras confirmar la candidatura conjunta, Faraldo ha presentado al candidato de su partido a la Alcaldía herculina, Aitor Neira. Del mismo, ha destacado que es "comprometido, serio, riguroso, trabajador, muy político y joven".

En el acto han estado acompañados por la persona que encabeza la candidatura de Sumar, Trinidad Palacios. "Podemos y Sumar podemos trabajar juntos", ha incidido para apuntar que llevan "meses colaborando". "Es un ejemplo de que en política no tenemos que estar peleando, podemos trabajar juntos porque tenemos las mismas ideas, los mismos valores y el mismo proyecto de ciudad", ha detallado.

CANDIDATO DE PODEMOS

"Aitor Neira no es una candidatura que nace de una ambición personal, nace de una ciudad que lleva tiempo pidiendo ser escuchada", ha aseverado el candidato para incidir en cuestiones como "el problema de la vivienda".

"Una política que no mire a la ciudad desde los despachos sino que esté en todos los barrios", ha insistido con alusión a otras cuestiones como el transporte. "Las elecciones son una oportunidad para saber qué Coruña queremos", ha añadido.

Por otra parte, sobre la candidatura de confluencia, ha aseverado que se busca "una izquierda unida y tender puentes". "No es una candidatura en contra de nadie sino a favor de A Coruña", ha remarcado para afiramr que se trata de una lista, la de Podemos, con gente nueva, que nunca estuvo en política pero con "peso relevante en la ciudad".