La Policía local desaloja a un peregrino acampado en los soportales de la Praza do Obradoiro de Santiago

Tienda de campaña en el Obradoiro - RAMÓN CASTRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía local ha desalojado a un peregrino acampado en los soportales del Pazo de Raxoi, en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela.

Según han informado fuentes municipales, los agentes encontraron la tienda a primera hora de la mañana de este lunes, procediendo a desalojarla antes de las 8.00 horas.

El hombre aparentemente era un peregrino, por los diferentes textos dibujados en la tienda de campaña, en los que se podía leer 'Buen Camino', entre otras firmas y frases.

Tras proceder a su desalojo, los policías le informaron que no estaba permitido acampar en esa zona.