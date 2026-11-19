SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un policía local de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) permanece investigado indiciariamente por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género tras una supuesta agresión a su pareja.

Según relatan fuentes cercanas al caso, el hombre fue detenido el jueves 12 tras denunciar su pareja los hechos, ocurridos en el interior de un vehículo.

Pasó a disposición judicial al día siguiente, viernes, cuando la magistrada decretó su puesta en libertad provisional, además de varias medidas cautelares consistentes en la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio.

Además, ha decretado la suspensión cautelar del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.