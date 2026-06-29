Policía Local de Santiago alerta de dos nuevas estafas: Reclaman el pago de una tasa y dinero para una revista ficticia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía local de Santiago ha alertado de dos nuevos intentos de estafa en la capital gallega. Los estafadores fingen ser personal municipal para reclamar el pago de una tasa o una ayuda económica para una revista ficticia.

En un comunicado difundido por fuentes del Gobierno compostelano, la Policía local ha advertido de dos nuevos intentos de estafa, registrados en los últimos días.

Concretamente, en el primer caso, una persona que se identifica como gestor del Ayuntamiento reclamó telefónicamente el pago de una tasa a comercios de la ciudad.

En el segundo intento, los agentes trasladan que una persona solicitó una ayuda económica para una supuesta revista de la Policía Local, que no existe.

Ante estas situaciones, la Policía local ha recordado que ante cualquier petición sospechosa se recurra a los canales oficiales y se denuncien los hechos.